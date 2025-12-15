Biglietti Uniero Forlì-Dole Rimini: si lavora per aprire la trasferta ai tifosi ospiti

total artículos:

Aperta la prevendita in vista della partita Unieuro Forlì-Dole Rimini in programma domenica 21 dicembre alle ore 18 all’Unieuro Arena. La prefettura e la questura stanno lavorando sia con la società Rbr che con l’Osservatorio per consentire la trasferta ai tifosi riminesi: una decisione è attesa tra martedì e mercoledì.

La Pallacanestro 2.015 Forlì ricorda ai propri tifosi che, secondo il “Protocollo d’intesa per l’introduzione di misure organizzative relative ai campionati maschili di Serie A, A2 e B” siglato da FIP, LBA e LNP con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è stato disposto l’obbligo del biglietto nominale per l’acquisto dei tagliandi relativi alle singole partite.

Sulla base di tale disposizione, i tifosi dovranno presentarsi all’acquisto muniti di documento d’identità in corso di validità e verranno richiesti nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso per ciascun biglietto emesso. Biglietteria online attiva al seguente link https://bit.ly/TickOL-2425.

Prevendita aperta anche in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket e ricevitorie Sisal, oltre che presso la sede, in viale Corridoni 10 a Forlì, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Il giorno della partita la biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 17.00, un’ora prima della palla a due.