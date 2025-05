Biglietti per gara-3 Unieuro-RivieraBanca: come chiedere il rimborso

Pallacanestro Forlì 2.015 comunica le modalità per il rimborso dei biglietti di gara-3 tra Unieuro Forlì e RivieraBanca Rimini, a seguito delle porte chiuse disposte dalla Questura. ​Appena verrà attivata da VivaTicket, coloro che hanno acquistato il biglietto online dovr​anno seguire la procedura indicata al seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi cliccando su “richiedi il rimborso”. Selezionare quindi dal menu la voce “transazione o ricevuta”. L’importo verrà così rimborsato direttamente sulla carta di credito.

Per gli acquisti effettuati presso una rivendita, la procedura rimane la medesima eccetto la richiesta di inserimento di Iban per la restituzione dell’importo su​l conto corrente.

Per coloro, infine, che hanno acquistato il tagliando presso la sede, il rimborso sarà fatto in contanti,​ in sede, previa presentazione del titolo d’ingresso acquistato,​ nei seguenti giorni e orari: 30 maggio 9.00-13.00; 3-4 giugno 9.00-13.00 – 17.30-20.00. Oltre le ore 24 del 4 giugno non sarà più possibile​, per tutti, procedere al rimborso per motivi fiscali.