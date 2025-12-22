Biglietti OraSì Ravenna-Up Imola, via alla prevendita

In vista della partita tra OraSì Ravenna e Andrea Costa Imola, in programma domenica 28 dicembre alle ore 18 al PalaCosta, si comunica che la vendita online dei biglietti tramite circuito Vivaticket sarà attiva da domani, martedì 23 dicembre, esclusivamente per il settore ospiti (tribuna piccola) fino alle ore 19 di sabato 27 dicembre.

I tifosi locali potranno acquistare i biglietti presso i rivenditori convenzionati Vivaticket e in biglietteria prima della partita oppure prenotando il proprio tagliando tramite mail a ticketing@basketravenna.it.