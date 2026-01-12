Biglietti OraSì Ravenna-Tema Fenza: le modalità della prevendita

In vista della partita tra OraSì Ravenna e Tema Sinergie Faenza, in programma domenica 18 gennaio alle ore 18:00 al PalaCosta, la vendita online dei biglietti tramite circuito Vivaticket è attiva esclusivamente per il settore ospiti (tribuna piccola) fino alle ore 19:00 di sabato 17 gennaio. I tifosi locali potranno acquistare i biglietti presso i rivenditori convenzionati Vivaticket e in biglietteria prima della partita. I possessori della tessera rosa potranno prenotare il proprio tagliando tramite mail a ticketing@basketravenna.it.