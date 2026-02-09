Biglietti Dole Rimini-Unieuro Forlì: 150 tagliandi per i tifosi forlivesi

È aperta la prevendita in vista del derby Dole Rimini-Unieuro Forlì in programma domenica 15 febbraio alle ore 18 Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, vengono assegnati alla tifoseria forlivese 150 biglietti e la trasferta sarà organizzata sotto la responsabilità della Pallacanestro 2.015 Forlì. A ciascun biglietto dovrà corrispondere obbligatoriamente un biglietto del pullman.

I tagliandi saranno messi in vendita al prezzo di 18 euro + 10 euro di contributo per il pullman già prenotabile da oggi lunedì 9 febbraio e saranno acquistabili esclusivamente presso la sede di viale Corridoni 10, nei seguenti giorni e orari, previa esibizione del documento di identità: da lunedì 9 a giovedì 12 febbraio dalle 9.00 alle 12.30; venerdì 13 febbraio 9.00-12.00. I biglietti, acquistati in settimana, saranno consegnati alla partenza, fissata alle ore 16.30 dal parcheggio dell’area commerciale Formì in via Edith Stein.