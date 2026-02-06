Bergamo si ritira dalla A2 e vengono annullate tutte le partite che aveva giocato: Dole Rimini in vetta, risale l’Unieuro Forlì

Adesso è ufficiale: la Blu Basket Bergamo ha rinunciato a chiudere il campionato ed è stata cancellata, con il comunicato ufficiale 485 della Federazione Italiana Pallacanestro, dalla A2. Annullate tutte le partite che aveva giocato. In conseguenza di questo, a trarne vantaggio sono senz’altro le due romagnole: la Dole Rimini torna in vetta (anche se Pesaro ha una partita in meno) e l’Unieuro Forlì aggancia Urania e Cento. Senza Bergamo, non ci sarà più una retrocessione diretta

Questa la nuova classifica di A2: Pesaro*, Dole Rimini, Brindisi e Cividale 32 punti; Rieti* e Fortitudo 30; Livorno*, Scafati* e Verona* 28; Avellino 26; Mestre, Torino e Cremona 22;Cento*, Unieuro Forlì e Urania 18; Ruvo 14; Pistoia 10; Roseto 8 (*gara in meno)