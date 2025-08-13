Basket Under 16, l’Italia dei riminesi Ronci e Ruggeri e del forlivese Bonomi conquista la semifinale all’Europeo

Magnifica impresa dell’Italia Under 16 di basket. Gli azzurri (con i riminesi Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri) conquistano la semifinale dell’Europeo di basket Under 16 a Tbilisi, in Georgia. L’Italia ha battuto 76-73 la Francia al termine di una gara dalle mille emozioni decisa dalla tripla di Machetti. L’Italia affronterà venerdì la vincente di Lituania-Spagna. Per Ronci 13 punti e Ruggeri 9 punti in una nuova puntata di una avventura esaltante. Nel match di oggi non è entrato il forlivese David Jack Bonomi.