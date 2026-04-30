Basket Under 15: a Ravenna il ct Luca Banchi venerdì 1° maggio al concentramento Under 15, c’è anche Faenza in campo

Dal 1° al 3 maggio il PalaCosta di Ravenna ospiterà i concentramenti della Kellogg’s Under 15 Eccellenza Maschile, con la partecipazione di Umana Reyer Venezia, Raggisolaris Academy Faenza, CAB Stamura Basket Ancona e Valtur New Basket Brindisi. La giornata di venerdì 1° maggio sarà impreziosita, alle ore 21, dalla presenza del coach della Nazionale Italiana Luca Banchi e degli azzurri Momo Diouf e Francesco Ferrari, per un incontro con atleti e staff delle squadre partecipanti. Questo il calendario delle gare.

Venerdì 1 maggio

ore 15:00: Umana Reyer Venezia vs Raggisolaris Academy Faenza

ore 17:00: CAB Stamura Basket AN vs Valtur New Basket Brindisi

Sabato 2 maggio

ore 10:00: Vincente gara 1 vs Vincente gara 2

ore 12:00: Perdente gara 1 vs Perdente gara 2

Domenica 3 maggio

ore 10:00: Vincente seconda gara del 2 maggio vs Squadra rimanente

ore 12:00: Perdente seconda gara del 2 maggio vs Squadra rimanente