Basket Under 14: l’Emilia-Romagna vince il “Memorial Fabbri”

L’Emilia-Romagna si è aggiudicata il “13° Memorial Mario Fabbri”, confermando il successo dello scorso anno col gruppo 2009. Alla manifestazione riservata agli Under 14, disputatasi tra Rimini e Santarcangelo, hanno partecipato otto selezioni regionali ed i biancorossi hanno dominato vincendo nettamente tutte le partite. Nell’appuntamento finale con la Lombardia vinto 97-64, all’intervallo il tabellone recitava 57-22 a testimonianza di una gara mai davvero aperta. Il tabellino della finale.

Emilia-Romagna-Lombardia 97-64 (29-11; 57-22; 77-45)

EMILIA-ROMAGNA: Manzo (Assigeco Academy Piacenza) 6, Tolomelli (S.G. Fortitudo Bologna), Cerminara (One Team Forlì) 19, Maietti (Cestistica Argenta) 2, Focaccia (Cesenatico 2000) 5, Monti (Pontevecchio Bologna) 2, Padrini (Bakery Piacenza) 1, Mazzone (Bsl San Lazzaro) 13, Govoni (S.G.Fortitudo Bologna) 19, Girardi (One Team Forlì) 2, Haka (Benedetto 1964 Cento), Mambriani (Reggiana) 28. All. Carnaroli/Mondini.

LOMBARDIA: Sulla, Veggetti 13, Bocca Corsico Piccolino 2, Bragonzi 4, Giuliani 3, Coti Zelati 5, Ciocchetti 11, Badà 9, Arduino 3, De Iuliis 2, Coulibaly 10, Buzzetti 2. All. Vitali