Basket Uisp, il Cno resta sul trono d’Italia

Non smette mai di stupire quella che, a tutti gli effetti, è una piccola grande realtà di paese e della pallacanestro minors nostrana. Si tratta dei Cno Santarcangelo, che domenica scorsa al Flaminio si sono laureati per la seconda volta consecutiva campioni d’Italia di basket Uisp, superando 69-60 il GS Noi D’Avane Empoli, giusto una settimana dopo aver vinto l’ennesimo torneo provinciale riminese.

Una storia, quella della società clementina, nata nel 2011, ma già ricca di storia e tornei vinti. Cinque i titoli Uisp conquistati (2017-2018-2022-2023-2024), due titoli regionali (2018-2019), due titoli nazionali (2023-2024), ed in Federazione un campionato di Prima Divisione FIP (2014) e uno di Promozione (2015), senza tralasciare un più che dignitoso settimo posto in D nel 2016. Insomma, una società che in questi anni si è divertita, ha vinto tanto, mantenendo quello spirito e quell’attaccamento a Santarcangelo indispensabile per portare avanti l’attività negli anni.

Non a caso, uno dei fondatori dei Cno è il neo sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, che nel we scorso non ha mancato una gara dei suoi amici. Factotum, presidente e motore dei Cno è Alex Gavagna, mentre Andrea “Donda” Donati da 8 anni allena il gruppo, prima da giocatore-allenatore e poi solo da allenatore. Venti gli elementi in rosa a coprire due generazioni, dal più grande, Tassinari, 52 primavere e la solita garanzia di esperienza sul parquet, al più giovane Guziur, 24 anni. Tra i protagonisti della finale anche Davide Arlotti, 12/25 da tre nella fase finale e miglior realizzatore della stagione.

“Una bella soddisfazione, l’abbiamo combinata grossa anche quest’anno con l’accoppiata titolo riminese e titolo nazionale” - racconta l’anima dei Cno Gavagna -. “Questo è un bel gruppo, con uno zoccolo duro di amici che va avanti da anni e altri che si aggiungono strada facendo mantenendo sempre alto il livello. A Santarcangelo in tanti si congratulano con noi per quanto fatto, ci fermano in giro, è davvero una bella sensazione che ci gratifica. Mi piacerebbe tra tanti anni voltarmi indietro e vedere una bella traccia lasciata da questa società, diciamo che in meno di quindici anni abbiamo vinto davvero tanto, arriveranno momenti più difficili, ma finchè il ferro è caldo bisogna batterlo”.

Al nome CNO si associa anche il torneo playground nato nel 2012 come CNO Street Basket, che per 8 anni di fila fino al 2019 ha illuminato le sere d’estate al Parco Francolini con grandi risultati in termini di giocatori, pubblico e presenze. “L’idea sarebbe quella di rilanciarlo nel 2025 con novità, -conclude Gavagna- e sfruttare anche il nuovo skate park che verrà ultimato quest’inverno”.