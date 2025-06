Basket, torna il “Sand Rimini” dal 27 al 29 giugno: la festa del playground in onore di Sandro Bucchi

Grande “street” basket, ma da quest’anno anche Padel, Beach Volley e tanta solidarietà: il “Sand Rimini”, evento ideato e lanciato nel 2023 da Carlton Myers come torneo 3vs3 nel ricordo di Sandro Bucchi, continua a crescere e abbraccia gran parte del Parco del Mare.

Sono le nuove discipline outdoor e il charity event al Grand Hotel ribattezzato “Special Memories” (asta di cimeli sportivi e cena raccolta fondi in favore di Arop e Oltre la Ricerca), le novità principali della terza edizione in calendario fra venerdì 27 e domenica 29 giugno, organizzata da Beside Management in collaborazione con Ima e Var Group (title sponsor) e Subaru (main sponsor).

Carlton Myers ricorda la genesi del torneo: “Le mie prime esperienze con il campetto da basket, in gergo playground, risalgono al periodo delle Medie. All’epoca il mio prof di ginnastica era Paolo Rossi, ex giocatore di serie A. Grazie al suo incoraggiamento cominciarono delle interminabili sfide 1vs1 tra me e Mauro Catalini. Quest’ultimo era arrivato qualche anno prima dall’Argentina, dove aveva fatto qualche periodo di propaganda con il fratello di un certo Ginobili... Il calcio allora come oggi la faceva da padrona e durante l’ora di ginnastica gli unici a giocare a basket nell’Istituto Salesiani eravamo noi due. Inutile dire quanto fosse compiaciuto e felice il prof... anche se in realtà lo deduco io, visto che non rideva mai... Un’altra figura importante per me è stata Sandro Bucchi. Sin da quando ero ragazzo abbiamo iniziato a giocare e – senza paura di esagerare – penso possa essere definito il più forte giocatore dei campetti. È arrivato fino alla serie B ma – se avesse voluto – avrebbe raggiunto traguardi ben più alti... Gli anni passati sui campetti assieme a Sandro mi hanno forgiato, temprato, migliorato e motivato in vista di quella che sarebbe stata la mia carriera da professionista: l’1vs1 era molto più faticoso e difficile rispetto alle partite sui parquet”.