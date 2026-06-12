Basket, torna il “Sand Rimini” dal 26 al 28 giugno

Grande “street” basket, Padel, Beach Volley, ma da quest’anno anche Scherma con i campioni olimpici e i maestri federali, Foot Table e la conferma della grande solidarietà: il “Sand Rimini”, evento ideato e lanciato nel 2023 da Carlton Myers come torneo 3vs3 nel ricordo di Sandro Bucchi, continua a crescere e ad abbracciare gran parte del Parco del Mare. E da quest’anno si arricchisce dell’uno contro uno.

Sono le nuove discipline outdoor e la Corporate Arena, il torneo multisport riservato alle aziende sponsor per l’intera giornata di giovedì 25 le novità principali della quarta edizione in calendario fra venerdì 26 e domenica 28 giugno, organizzata da Beside Management in collaborazione con Ima S.p.a. e Var Group (title sponsor), Subaru (main sponsor) e Macron (sponsor tecnico). Con la grande conferma del charity event al Grand Hotel ribattezzato “Special Memories” (asta di cimeli sportivi e non solo e cena raccolta fondi in favore di Arop e Oltre la Ricerca.

E’ naturale che le regole siano quelle del campetto (street basket 3x3 fra team maschili e femminili composti da 4 giocatori over 16), così come è naturale che al richiamo dell’ex grande campione abbiano risposto fin da subito presente ex grandi rivali che hanno impreziosito la manifestazione già dalla sua prima edizione, capace di richiamare ben 5000 presenze nelle tre giornate di scontri fra 16 squadre: su tutti quel Sasha Danilovic delle mille battaglie negli accesissimi derby di Bologna poi diventato grande amico e lo storico compagno di squadra alla Fortitudo e in nazionale Nazionale Gianluca Basile.

Danilovic e Basile, presenti fin dalla prima edizione, saranno della squadra del “Sand” anche quest’anno. Insieme a loro vari ospiti “big”, alcuni volti molto noti del piccolo schermo: personaggi della tv come Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, Jessica Notaro e ancora sportivi come Paolo Pizzo, olimpionico di scherma, l’ex cestista Nba Andrea Bargnani, l’ex calciatore Tomas Locatelli e altri.