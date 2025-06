Basket, successo a Cesenatico per “Basket d’A...mare” - Gallery

Cesenatico si è confermata ancora una volta come meta gradita del basket estivo, accogliendo dal 31 maggio al 2 giugno l’edizione di Basket D’A...Mare, festa organizzata da Uisp Forlì-Cesena. Tre giorni di puro entusiasmo cestistico, sfide sportive e convivialità, in un clima di sano confronto tra squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero, che hanno reso questa manifestazione un vero e proprio festival di sport per tutti.

Quest’anno, il torneo ha visto la partecipazione di 28 squadre, suddivise tra 16 femminili e 12 maschili, provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, oltre a una rappresentativa dal Regno Unito, i Cambridge che ha reso la manifestazione internazionale.

Inoltre gli amici dei Delfini del basket in carrozzina, simbolo di inclusione e integrazione tramite lo sport. Un mix di giovani promesse, veterani e amatori, uniti dall’amore per il basket e dalla voglia di condividere momenti di allegria.

L’obiettivo principale di Basket D’A...Mare non è il solo risultato sul tabellone: il vero trionfo è stato il clima di convivialità e rispetto che ha caratterizzato ogni minuto dell’evento..

L’Eurocamp di Cesenatico si è trasformato in un vero e proprio villaggio di sport e amicizia, dove i partecipanti hanno potuto godere non solo delle emozioni delle partite ma anche di momenti di relax e socializzazione, in un’atmosfera di festa e di sana competizione.