Tutto facile per l’OraSì Ravenna che conquista in casa due punti importanti contro la Pazienza San Severo dell’ex coach giallorosso Massimo Bernardi (82-75). Partita equilibrata nei primi due quarti poi l’OraSì inserisce il turbo, vola sul 66-44 e non c’è più storia nonostante San Severo piazzi un break di 29-12. L’OraSì non cade nel panico e con molta tranquillità porta a casa la partita.