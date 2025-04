Basket Serie B: il derby romagnolo va a Imola, Orasì Ravenna sconfitta da Sant’Antimo

Il derby tutto romagnolo del girone A di Serie B di pallacanestro se lo aggiudica l’Andrea Costa Imola battendo, in casa, per 79-66 i Blaks Faenza. Una vittoria che interrompe la striscia di sei Ko consecutivi per la squadra di coach Federco Vecchi contro gli avversari.

Ex aeuqo sul fronte dei migliori realizzatori dove Giacomo Sanguinetti (Imola) e Alberto Fragonara (Faenza) si aggiudicano la palma di top scorer con 17 punti messi a segno.

Nel girone B, perde con undici punti di scarto anche l’Orasì Ravenna sul parquet amico conto il Malvin Psa Sant’Antimo. Risultato finale: 64-73. Con 21 punti personali, il centro Giovanni Lenti della squadra ospite si guadagna il titolo di giocatore più prolifico del match e conferma l’inconfutabile ottima prova del suo team. Capace di chiudere la gara con bel 50 rimbalzi totali contro i 34 dei ravennati.

Con questa sconfitta l’Orasì scivola al sesto posto per la classifica avulsa.