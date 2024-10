Basket, Rbr vince ancora, l’Unieuro si riscatta, colpo Andrea Costa, il derby di Faenza è dei Blacks

Vincono tutte le romagnole a parte la Neupharma Imola che perde il derby di casa nostra sul parquet di Faenza. In serie A2 RivieraBanca continua a stupire conducendo dall’inizio alla fine ad Orzinuovi (81-98). Ritrova il sorriso l’Unieuro Forlì che in casa non lascia scampo a Pesaro (71-50). Scendendo in serie B, l’Andrea Costa passa a Casale Monferrato dopo un tempo supplementare e dopo che i piemontesi avevano sbagliato il tiro della vittoria nei 40’ regolamentari (96-100). Il derby di Faenza ha un epilogo clamoroso perchè la Neupharma vola sul +18 nel terzo parziale, poi si blocca e i Blacks piazzano la rimonta vincente grazie a Vico (76-72).