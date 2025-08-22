Basket, Marco Belinelli ospite d’onore al Festival della Cultura Sportiva a Rimini

Un programma ricchissimo per il Festival della Cultura Sportiva 2025 a Rimini, con Marco Belinelli ospite d’onore. Venerdì 5 settembre, presso il Cinema Fulgor, sarà il turno del podcaster numero 1 d’Italia Pablo Trincia che insieme all’ex calciatore della Juventus Michele Padovano, ci racconterà della triste vicenda di Denis Bergamini. Prima di lui, le storie di Daniele Cassioli (atleta paralimpico, campione mondiale di Sci Nautico) e Monica Priore (atleta affetta da diabete di tipo 1, capace di attraversare a nuoto lo stretto di Messina). Tra gli ospiti più attesi, sarà presente sabato 6 settembre al Fulgor, l’unico cestista italiano ad aver vinto un titolo NBA, quel Marco Belinelli fresco di ritiro che tanto ha fatto emozionare ogni appassionato di basket che si rispetti. Prima di lui andrà in scena uno speech sullo sport femminile con l’ex CT della nazionale maschile di pallavolo, oggi deputato della Repubblica Italiana, Mauro Berruto, che salirà sul palco insieme a Elena Miglietti e la capitana della Consolini Volley Serena Ortolani. Domenica 7 settembre, giornata conclusiva della kermesse, sempre presso il cinema Fulgor, sarà possibile ascoltare alle 10 due ospiti d’eccezione come l’ultramaratoneta e avventuriero estremo, Michele Graglia e Najla Aqdeir, specialista di mezzofondo, istruttrice FIDAL e Nike Running Coach: si parlerà di corsa, fatica, superamento dei propri limiti e dell’esplosione delle community Run.