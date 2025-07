Basket, la Livio Neri Cesena riparte con 350 giovani atleti da crescere in campo e fuori VIDEO

Una nuova stagione da “tre punti” al via per tesserati e staff tecnico della Livio Neri Basket Cesena. Principi e organico sono stati illustrati nella conferenza di presentazione della stagione 2025-2026 questa mattina al Club Ippodromo. Ben 350 gli iscritti che prenderanno parte ai quindici campionati in programma, di cui dodici federali. Il nuovo tecnico Valerio Rustignoli, presentato durante la conferenza, guiderà i gruppi Under 13 Gold, Under 14 Silver e Under 17 Silver. Grande rilevanza sarà dedicata al tema del Safeguarding, con un vademecum steso dai vertici della Livio Neri, per garantire il mantenimento di un ambiente sereno, inclusivo e rispettoso per i giovani atleti. “Vogliamo togliere ogni pressione sbagliata ai nostri ragazzi”, ha detto il presidente Carlo Venturi.