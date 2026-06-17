Basket, il “Marghe all star” torna il 19 giugno a Forlì

Un solo punteggio, due canestri aperti a tutti e una partita non-stop lunga un giorno: tutto in memoria di Matteo Margheritini, cestista forlivese prematuramente scomparso nel 2009 a causa di una leucemia. La 24ore Marghe all star si riafferma anche quest’anno come un evento simbolo della partecipazione inclusiva e della passione locale per la pallacanestro.

L’evento, che si svolgerà presso il parco di via Dragoni a Forlì dalle ore 20 del 19 giugno alle 20 del 20 giugno, consiste in una partita di basket a libera partecipazione che si protrarrà per tutta la giornata, con punteggio progressivo. Nel corso della manifestazione si alterneranno in campo realtà legate allo sport inclusivo e sociale, come gli Onions Baskin Santarcangelo, i Wheelchairs Forlì e la nazionale italiana trapiantati, oltre a numerose compagini di pallacanestro giovanile e minors del forlivese.

Nell’area del parco antistante al playground, intitolato nel 2021 appunto a Matteo Margheritini, oltre ai banchetti informativi di tante associazioni di volontariato del territorio, che avranno occasione di presentare la propria attività e la propria mission, sarà presente un’area ristoro con i foodtruck delle cooperative Cava Rei di Forlì, e Rulli Frulli di Finale Emilia, due imprese sociali che da anni investono su una modalità di lavoro integrato, in cui collaborano persone con diverse abilità. Nella serata di venerdì si esibirà la Tam Tangram Band a partire dalle ore 20:30, mentre nella serata di Sabato, alle ore 19:30, sarà il turno dei The Postman.

Il ricavato della manifestazione, resa possibile anche grazie al contributo degli sponsor Forlifarma, La Bcc – Credito Cooperativo ravennate forlivese imolese, Dorelan, il Panificio di Camillo, BluBai, Sibilla e RakeTown, sarà devoluto come da tradizione ad Admo, l’Associazione Donatori di Midollo Osseo.