Basket, il cesenate David Bonomi in Nazionale Under 16

Una nuova soddisfazione per il settore giovanile del Basket CerviaCesenatico, da sempre impegnato nella crescita di giovani talenti. Il cesenate David Bonomi, atleta cresciuto nel settore giovanile della società rivierasca, è stato convocato nella Nazionale under 16, e vestirà la maglia azzurra al Torneo di Iscar, in Spagna, che si svolgerà dal 5 all’8 dicembre. Guardia del 2009, alto 190 cm, David è cresciuto nel minibasket del Basket CerviaCesenatico e ha giocato per la società fino al 2022/23: oggi è in forza alla One Team Forlì. Il Basket CerviaCesenatico si complimenta con il ragazzo augurandogli grandi soddisfazioni per la propria carriera, ad iniziare proprio dalla maglia azzurra.