Basket, i tifosi delle romagnole di A2 e B uniti: “No all’obbligo di prevendita per le trasferte”

Ci sono anche le firme dei gruppi delle 6 tifoserie romagnole (Barrio Rimini, Curva nord Forlì, Armata Giallonera Virtus Imola, Brigata Manfreda Faenza, Leoni Bizantini Ravenna e Onda d’Urto Imola 1993) sul comunicato “No al nuovo protocollo” lanciato ieri dalle curve di A2 e di B. «Le tifoserie organizzate della A2 e B Nazionale esprimono ferma contrarietà nei confronti delle recenti disposizioni imposte dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. Dopo anni di adeguamenti forzati, come l’introduzione del biglietto nominale, accettato nonostante le forti riserve, oggi assistiamo a un nuovo attacco alla libertà del tifoso. È pura follia quella di imporre alle tifoserie ospiti l’obbligo di acquisto dei tagliandi entro e non oltre le ore 19 del giorno precedente l’evento in ricevitorie autorizzate. La spontaneità del tifo non può essere regolata da un orologio».