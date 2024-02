Basket, gli eroi della Marr ‘84 tornano protagonisti a inizio maggio

Detto così di istinto, l’8 aprile 1984 per molti può sembrare una data come tante altre. Se poi però aggiungiamo Vigevano, 18 pullman, ecco che gli appassionati di basket, almeno quelli storici, capiscono al volo che parliamo del “grande esodo”, quello del giorno della prima promozione in A1 della pallacanestro riminese.

Una giornata gloriosa, senza precedenti, la celebrazione di una squadra, la Marr del Topone Pasini, che alla faccia di tutti i pessimistici pronostici di inizio stagione, riuscì a compiere una straordinaria cavalcata costruita nel fortino Flaminio, spesso e volentieri tutto esaurito (per fortuna nell’84 non si diceva sold-out).

Quella squadra fu già degnamente celebrata nel settembre 2009 nel 25° anniversario della promozione in A1 e sarà nuovamente protagonista tra circa tre mesi, subito dopo il “quarantesimo”. L’idea nasce dal comune di Rimini che ha coinvolto l’uomo delle reunion, Nicola Gambetti già deus ex machina dell’evento 2009, che si avvale della preziosa regia, stavolta fuori dal campo, di Maurizio Benatti, uno di quelli che a Vigevano erano in canotta e pantaloncini.

La data è già pronta, parliamo del week-end del 4-5 maggio, l’evento pubblico si svolgerà al play-ground di piazzale Kennedy (tempo permettendo, altrimenti si passerà al coperto), restano solo da chiarire alcuni dettagli dell’evento e le conferme dei partner che affiancheranno gli organizzatori: sono già state attivate collaborazioni con Rinascita Basket Rimini e con appassionati storici, che porteranno preziose testimonianze.

L’obiettivo degli organizzatori è creare una grande festa del basket riminese, con la squadra dell’84 presente al completo (americani compresi), ma coinvolgendo altre vecchie glorie che negli anni hanno vestito il biancorosso, fino agli attuali giocatori di RivieraBanca. In sintesi, quello che non riuscì nel 2017 quando l’atteso 70° compleanno del Basket Rimini si trasformò in un flop.

Un gustoso contorno

La reunion al campetto sarà il clou di una serie di iniziative ancora in cantiere ma che saranno svelate al più presto. Come un dibattito sul basket e dintorni al teatro Galli, oppure la proiezione dello splendido docu-film dell’allora presidente Giampiero Arcangeli sulla trasferta di Vigevano, dalla partenza fino alla festa (perché non al Fulgor?), ma anche una mostra fotografica storica del ricchissimo archivio Gallusi-Bucci, a cura del Pantera Blu (si cerca il luogo ideale), che copra anche i periodi a cavallo della promozione. E infine un riconoscimento particolare a un personaggio come il professor Rinaldi. Non mancherà la maglietta celebrativa il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza ad alcune associazioni pediatriche riminesi.