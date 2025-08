Basket Forlì, dopo la cancellazione della Unieuro dal torneo ora i soci ipotizzano il «disimpegno»

FORLI’. Dura presa di posizione dei soci della Pallacanestro Forlì 2015 dopo il divieto di partecipazione al torneo quadrangolare di Riccione. In una lettera firmata da Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Giuseppe Silvestrini, Stefano Raffoni, Riccardo Pinza, Alcide Resta, Andrea Borini, Giuseppe Fabbri e Giuseppe Rossi si definisce la scelta «incomprensibile e inaccettabile» e si ipotizza l’uscita di scena: «ove non dovessimo constatare un radicale mutamento di prospettiva da parte delle Istituzioni competenti, non potremo che valutare anche il nostro futuro disimpegno».

«Ci è appena giunta notizia della cancellazione “d’autorità” della già programmata partecipazione della nostra squadra di Legadue al Torneo quadrangolare di Riccione a cui avrebbe dovuto presenziare nel fine settimana del 22 agosto prossimo insieme a Cividale, Fortitudo Bologna e Pesaro», scirvono. «La ragione della nostra coatta esclusione risiederebbe in “ragioni di ordine pubblico”, ipotizziamo analoghe a quelle che hanno determinato la disputa a porte chiuse della semifinale playoff della scorsa stagione contro la squadra di Rimini. Tale ulteriore decisione, non diversamente dalla precedente, ci amareggia profondamente e la riteniamo francamente incomprensibile ed inaccettabile, non solo e non tanto come soci della Fondazione della Pallacanestro Forlì 2.015, ma anche come “rappresentanti” delle migliaia di tifosi forlivesi e delle decine di sponsors che sostengono e seguono la squadra della nostra città».

«E’ sinceramente impensabile», aggiungono «che, per una condotta tenuta da pochi, oltre tutto fuori da un luogo sportivo – e che, quindi, avrebbe potuto verificarsi tanto in Calabria come al Brennero –, una intera tifoseria, tanti sponsor e anche la stessa nostra Fondazione siano così pervicacemente colpiti, come se tutti fossero reietti, privando ogni interessato della felice partecipazione ad una manifestazione sportiva. Lo troviamo essenzialmente ingiusto, nel più vero significato del termine, ma quello che più ci preme rimarcare è che tale serie di decisioni, culminate nell’ultima sopra menzionata, mina le fondamenta più profonde del nostro impegno. Si pone, infatti, in radicale contrasto con la logica dello sport che amiamo ed in insanabile conflitto con la passione che ci ispira e con le ragioni che ci hanno spinto a sostenere per tanti anni, sotto il profilo finanziario ed organizzativo, una bellissima avventura come quella della Pallacanestro Forlì 2.015 che, tra l’altro, abbiamo fondato. Con profonda amarezza e con il massimo dispiacere per tutti i nostri sponsors e sostenitori, ci troviamo, pertanto, costretti a segnalare che, ove non dovessimo constatare un radicale mutamento di prospettiva da parte delle Istituzioni competenti, non potremo che valutare anche il nostro futuro disimpegno».