Basket femminile, una nuova collaborazione tra Livio Neri Cesena e Bellaria Basket

Una nuova e importante collaborazione prende il via tra Bellaria Basket e Asd Livio Neri Cesena, con un obiettivo comune: sviluppare e valorizzare il movimento femminile della pallacanestro in Romagna, partendo dal minibasket fino al settore giovanile.La sinergia tra le due società coinvolgerà le categorie Under 13, Esordienti, Gazzelle e Libellule. Il gruppo Under 13 nasce con l’obiettivo di consolidare e far conoscere questa nuova realtà femminile. Le Esordienti e le Gazzelle vivranno l’emozione dei loro primi campionati, muovendo i primi passi nel mondo della competizione con entusiasmo, gioco di squadra e voglia di crescere. Le Libellule rappresentano invece il punto di partenza per costruire il futuro: un gruppo in crescita continua, per radunare sempre più bambine e avvicinarle alla pallacanestro.Alla guida tecnica di tutti i gruppi ci saranno Erika Brancolini e Fulvio Neri, due allenatori di comprovata esperienza e passione, che si alterneranno nei ruoli di capo allenatore e assistente, garantendo una collaborazione equilibrata e sinergica. Nessun ruolo gerarchico: la forza di questo progetto parte proprio dalla condivisione delle responsabilità, dalla comunicazione costante e da un approccio comune alla crescita delle atlete. Durante l’anno sportivo sono previsti allenamenti condivisi e concentramenti periodici, oltre a una gestione coordinata delle partite, che vedranno le squadre scendere in campo come frutto dell’unione tra le due società.Questa collaborazione - si legge in una nota delle due società - nasce da una visione educativa condivisa: il percorso sportivo delle ragazze sarà centrato non solo sull’agonismo, ma anche su una formazione completa, umana e relazionale. Partecipare ai campionati, fare gruppo, condividere esperienze: questi i valori cardine di un progetto che mette davvero le giovani atlete al centro.