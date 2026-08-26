Basket DR1, Cesena Basket 2005: si riparte lunedì 31 agosto

Gli ultimi giorni di un’estate torrida annunciano l’imminente ripresa dell’attività per gli atleti della Cesena Basket 2005 in vista della stagione 2026/27 che ufficialmente inizierà lunedì 31 agosto con il raduno della squadra senior che ha confermato la permanenza in DR1 regionale al termine della tribolata scorsa stagione. E’ giusto ricordare che in realtà non c’è stata una vera e propria pausa estiva, dal momento che il Palaippo è rimasto attivo quasi ininterrottamente con molti atleti giovani e senior che insieme ai loro allenatori hanno sfidato anche le più alte ed esagerate temperature di luglio e agosto, lavorando con grande abnegazione per migliorare il proprio bagaglio fisico e tecnico.

Il rinnovato consiglio direttivo intanto ha lavorato con grande impegno e senza pause per mettere a punto tutta la macchina organizzativa che dovrà sostenere, da oggi fino all’inizio della prossima estate, tutta l’attività nella quale si troveranno ad agire i suoi oltre 400 tesserati.

Il primo gruppo che inizierà il suo lavoro, è quello della prima squadra che si ritroverà agli ordini del confermato staff tecnico (coach Vandelli e il suo vice Paganelli) e che sarà in buona parte composto dai giocatori già presenti nel roster lo scorso anno, con qualche novità in uscita e in entrata. La squadra è stata inserita nel girone B della DR1 dell’Emilia Romagna in cui ritroverà molte formazioni già incontrate lo scorso anno rimanendo in un raggio che si allunga verso Bologna o poco oltre (direzione nord) e più di frequente in Romagna (Bertinoro, Forlì, Faenza, Massalombarda) con la piacevole novità della neopromossa Cesenatico.

Ma anche per gli atleti più piccoli è vicinissimo l’inizio dell’attività sportiva (in concomitanza con l’inizio della scuola) e come tradizione le prime due settimane di settembre vedranno lo svolgimento degli open day (anche in alcuni quartieri della città) per riprendere la confidenza con il gioco e per arruolare nuovi iscritti grazie a giornate di attività gratuita in cui avvicinarsi per la prima volta alla pallacanestro e possibilmente sceglierla come sport prioritario e non occasionale.