Basket donne, la Nuova Virtus Cesena ha presentato i gruppi del settore giovanile

Un pieno di applausi per tutte le giovanissime atlete del vivaio della Nuova Virtus Cesena, presentate ieri pomeriggio (domenica 19 ottobre) all’intervallo del match perso 44-83 dalla prima squadra di Serie B contro Cavezzo. Tantissimi i tifosi presenti al PalaIppo per la prima partita in casa, assistendo così alla presentazione di tutti i gruppi del Settore Giovanile e del Minibasket all’intervallo, con la presenza del nuovo Official Sponsor Lemonsoda a spiccare sulle sopramaglie delle giocatrici di casa, distribuendo inoltre gratuitamente bevande sia alle due squadre al momento della presentazione, che al pubblico.