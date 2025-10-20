Basket donne, la Nuova Virtus Cesena ha presentato i gruppi del settore giovanile

Basket
  • 20 ottobre 2025
Foto Gianmaria Zanotti
Foto Gianmaria Zanotti

Un pieno di applausi per tutte le giovanissime atlete del vivaio della Nuova Virtus Cesena, presentate ieri pomeriggio (domenica 19 ottobre) all’intervallo del match perso 44-83 dalla prima squadra di Serie B contro Cavezzo. Tantissimi i tifosi presenti al PalaIppo per la prima partita in casa, assistendo così alla presentazione di tutti i gruppi del Settore Giovanile e del Minibasket all’intervallo, con la presenza del nuovo Official Sponsor Lemonsoda a spiccare sulle sopramaglie delle giocatrici di casa, distribuendo inoltre gratuitamente bevande sia alle due squadre al momento della presentazione, che al pubblico.

