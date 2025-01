Basket donne, Italia-Germania giovedì 6 febbraio a Faenza: i biglietti

Giovedì 6 febbraio il PalaCattani di Faenza ospiterà il quinto impegno di qualificazione della Nazionale Femminile verso il Women’s EuroBasket 2025 con la partita che le azzurre giocheranno contro la Germania (ore 20.30, diretta Sky Sport). L’Italia è già qualificata come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato al Pala Dozza di Bologna dal 18 al 21 giugno: gli altri gruppi si disputeranno in Cechia (Brno), Germania (Amburgo) e Grecia (Pireo). Qui le convocate dell’Italia.

Lo staff coordinato da coach Andrea Capobianco ha diramato le convocazioni in vista del raduno che inizierà domenica 2 febbraio a Castel San Pietro Terme: dopo la sfida alla Germania le azzurre voleranno a Brno per affrontare la Cechia domenica 9 febbraio alle ore 16.00 (diretta Sky Sport). Il 5 febbraio alle ore 15.30 il Comune di Faenza ospiterà la conferenza stampa di presentazione della partita. Al momento le azzurre sono in testa al girone I insieme alla stessa Germania, avendo ottenuto 3 vittorie e una sconfitta nelle precedenti 4 uscite.

Biglietti per la partita di Faenza in vendita su Vivaticket a questo link.