Basket, domenica al Palatenda il primo atto della collaborazione tra Livio Neri Cesena e Bellaria Basket

La collaborazione tra ASD Livio Neri Cesena e Bellaria Basket entra nel vivo con il primo evento congiunto dedicato al settore giovanile femminile.

Appuntamento a domenica 28 settembre al Palatenda di Via G. Rossini 12 a Bellaria dalle 16 alle 18.30 per un primo momento condiviso dalle due società. Il programma della giornata prevede la presentazione ufficiale al pubblico della collaborazione, con l’illustrazione

degli obiettivi principali e delle linee guida del progetto. Inoltre ci sarà la consegna delle nuove divise con doppio logo alle atlete delle categorie Under 13, Esordienti, Gazzelle e Libellule. Infine, spazio ad un allenamento condiviso e aperto al pubblico, guidato dagli allenatori Erika Brancolini e Fulvio Neri, pensato per favorire la conoscenza reciproca tra le ragazze e un momento conviviale finale con buffet, che coinvolgerà famiglie e appassionati.

Questa iniziativa - spiegano le due società in una nota - rappresenta il primo passo concreto di un progetto che, nel corso dell’intera stagione, prevede allenamenti condivisi, concentramenti periodici e una gestione coordinata delle partite. L’obiettivo non è soltanto agonistico, ma anche educativo: costruire un ambiente in cui le giovani atlete possano crescere sia come giocatrici sia come persone.

«Siamo molto orgogliosi di poter presentare ufficialmente questa collaborazione davanti a famiglie, atlete e pubblico – dichiarano i dirigenti delle due società – crediamo che il basket femminile abbia un grande potenziale di crescita nel nostro territorio e siamo convinti che unendo le forze potremo offrire alle ragazze opportunità sportive e umane di grande valore».

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per tutta la comunità di sostenere da vicino la nascita di una realtà che vuole diventare punto di riferimento per il movimento femminile romagnolo.