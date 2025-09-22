Basket, Dole raddoppia: dopo Rimini diventa sponsor di Santarcangelo

Dole raddoppia e va ancora a canestro: dopo Rimini, diventa sponsor anche degli Angels Santarcangelo. Da oltre quarant’anni gli Angels, militanti oggi in Serie C, rappresentano il cuore della pallacanestro in Romagna e hanno attraversato un lungo percorso, accompagnando atleti e famiglie con passione, impegno e orgoglio territoriale. La collaborazione vede Dole (azienda affermata nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium) parte integrante della stagione: il marchio sarà presente sulle divise ufficiali della Prima Squadra, in casa e in trasferta, e sulle sovramaglie delle formazioni giovanili Under 19 Eccellenza e Under 17 Eccellenza durante il riscaldamento, a sostegno della passione di chi muove i primi passi sul parquet con i colori giallo-blu.