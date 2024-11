Basket C: coach Valentini lascia San Marino, in panchina ecco Rossini

La Pallacanestro Titano comunica il cambio di guida tecnica della prima squadra. Così la nota del club: “Coach Daniele Valentini, a cui vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto, lascia l’incarico per motivi personali. Il nuovo capo-allenatore è Stefano Rossini, già vice di Valentini in questo inizio di stagione e alla guida della squadra come head coach nel 2022-2023. A “Ross”, che ha la nostra piena fiducia, auguriamo un buon lavoro per una proficua prosecuzione della stagione 2024-2025”.