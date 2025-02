Basket C, Angels, che guaio: lesione al crociato per Rivali

Un grave infortunio per Eugenio Rivali, con stagione finita per il leader degli Angels Santarcangelo. “Purtroppo - recita una nota della società - il peggio che si potesse prospettare dopo l’infortunio di Eugenio Rivali di sabato scorso in occasione della partita con San Marino si è tramutato in realtà. La risonanza effettuata in settimana ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore che costringerà Eugenio a sottoporsi a intervento chirurgico. Una notizia che non ci voleva per gli Angels, che dovranno fare a meno per del suo leader e stringere i denti per un finale di stagione ancora tutto da scrivere. A Eugenio, da parte di tutto il mondo giallo blu, un abbraccio e un in bocca al lupo di pronta guarigione. Siamo tutti con te!”.