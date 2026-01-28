Basket C, Angels: Broglia si opera al ginocchio

L’ala-pivot Giorgio Broglia, uno dei veterani degli Angels Santarcangelo, si ferma per un intervento al ginocchio. Lo annuncia il club in una nota: “Angels Santarcangelo comunica che, a seguito della visita effettuata in data odierna dal Dott. Rocchi e in accordo con la società, l’atleta Giorgio Broglia si è sottoposto a un piccolo intervento in artroscopia al ginocchio. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane, una volta completato il decorso post-operatorio. A Giorgio va il più sentito in bocca al lupo e l’augurio di una pronta guarigione da parte di tutta la famiglia Angels”.