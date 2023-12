Basket B, vittorie per OraSì Ravenna, Andrea Costa Imola e Virtus Imola, Faenza ko a Jesi

Vittoria d'autorità per l'OraSì Ravenna, che supera 91-74 Ozzano. I ragazzi di Bernardi hanno avito tantissimo da Nikolic (20 punti in 30 minuti) e doppia cifra anche per Restelli (18), De Gregori (14), Paolin e Ferrari (10 a testa).

Rispetta il fattore campo anche l'Andrea Costa Imola, che piega Vicenza 77-73 al Pala Ruggi, presa per mano da un efficacissimo Drocker in attacco (20 punti). Sugli scudi anche Crespi con 14 punti e ben 13 rimbalzi.

Brinda anche la Virtus Imola, che festeggia il debutto da capo allenatore di Mauro Zappi espugnando 74-77 in volata il campo dei Lions Bisceglie. Per i gialloneri 22 punti di Masciarelli, 15 di Barattini e 12 di Magagnoli.

Niente da fare per i Blacks Faenza, sconfitti 76-66 a Jesi dopo un terribile secondo quarto (23-8) che ha mandato i manfredi al riposo sul 38-20. Per i ragazzi di Lotesoriere top scorer Aromando con 21 punti e 8 rimbalzi.