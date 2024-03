Basket B, Virtus, un pizzico di Aglio sul derby

Rucker, Roseto, Fabriano, derby, di nuovo Roseto e Lumezzane: queste le partite della Neupharma con meno di 35% al tiro e nella maggior parte dei casi è arrivata la sconfitta. Una giornata nera la scorsa che ha colpito anche il capitano Jacopo Aglio. «La sconfitta di Lumezzane è figlia di una giornata non positiva al tiro, soprattutto quello pesante che a noi dà ritmo e fiducia - afferma Aglio -. Bravi gli avversari che contro di noi si giocavano una bella fetta di campionato, si sono fatti trovare pronti e presi dall’entusiasmo è stato tutto più semplice. A noi non è andata come al solito ma sono battute d’arresto che possono capitare nell’arco di una stagione: da Ozzano in poi abbiamo fatto un grande percorso in cui il calendario ci ha messo davanti le migliori quattro del campionato e abbiamo sempre risposto più che presenti, per cui andiamo avanti».

Nonostante la sconfitta la situazione di classifica della Virtus non ha subìto eccessive variazioni: i gialloneri occupano ora l’11a posizione solitaria a +6 dalla zona play-out. «Sapevamo che il campionato sarebbe stato combattuto: la classifica è sempre stata molto compatta almeno nelle posizioni centrali e pensò sarà così fino alla fine. Il nostro obiettivo rimane la salvezza diretta, poi ciò che verrà dopo lo prenderemo come un qualcosa in più rispetto a quello che ci siamo prefissati a inizio stagione. Poi la classifica la guarderemo il 21 aprile».

A -4 c’è Ravenna, ancora più coinvolta nella lotta salvezza rispetto ai gialloneri. Il derby di domenica assume dunque ancora più importanza per entrambe. «L’OraSì viene da un periodo complicato in cui ha perso tante gare, cosa che non ha fatto nella prima parte di stagione. Ha vinto contro una decimata Taranto ma anche loro, un po’ come noi e Lumezzane, si giocano gran parte del campionato in questi scontri diretti. Conosco coach Bernardi e qualche giocatore, so come giocano e che tipo di basket vogliono esprimere per cui sarà un match molto complicato e battagliero, in cui dovremo farci trovare pronti ed essere più compatti rispetto a domenica scorsa. Così potremo portarla a casa».