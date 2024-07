Basket B, Virtus, salta Ohenhen, Mladenov all’Andrea Costa?

Salta a sorpresissima Ohenhen in giallonero, si avvicina Borislav Mladenov in biancorosso. Il mercato continua a regalare colpi di scena e la Virtus, che sembrava aver completato la squadra, si è rimessa alla ricerca del nuovo centro titolare.

Daniele in Sicilia

La società del presidente Davide Fiumi l’aveva ufficializzato appena domenica scorsa, ma Daniel Ohenhen non tornerà a indossare la canotta giallonera, perché finirà a Capo d’Orlando (stesso girone degli imolesi) in Sicilia. E lì troverà anche l’ex compagno di squadra, il play Marco Barattini. «La Virtus ha annunciato il giocatore - commenta Marco Calise, agente del pivot 23enne - ma Ohenhen non è il loro. Dove andrà? Questo ancora non so dirlo, ma sicuramente non alla Virtus».

Sul fronte opposto il direttore generale Gabriele Torreggiani preferisce affidarsi al no comment. «Non abbiamo nulla da dire. Aspettiamo di capire come evolverà la situazione».

L’impressione, alla luce delle dichiarazioni delle parti in causa è che Ohenhen non avesse ancora firmato il nuovo contratto e il rilancio di Capo d’Orlando, insieme alle esigenze del giocatore, sono stati decisivi per far saltare tutto, nonostante l’annuncio (evidentemente affrettato) del club giallonero.

Arriva Borislav?

L’Andrea Costa, dopo aver salutato il capitano Nunzio Corcelli (ufficiale alla Virtus Medicina in C), sta cercando di portare in biancorosso l’ex virtussino (e Rimini) Borislav Mladenov, l’anno scorso ai margini delle rotazioni in A2 nella retrocessa Latina (3.7 punti e 13’ di media). L’italo-bulgaro, eccezionale nel 2022-2023 alla Virtus (15.5 punti, 9.5 rimbalzi, 17.7 di valutazione e 31’ di media, con il 32% da 3), andrebbe a riempire la casella dell’ala piccola da quintetto nello scacchiere di Angori, portando in dote il proprio bagaglio di talento e atletismo. Mladenov, seguito come agente da Riccardo Sbezzi, sarebbe un gran colpo per l’Andrea Costa che, a quel punto, per chiudere il quintetto andrebbe su una guardia straniera (difficile sia l’ex Fiorenzuola Sebic).