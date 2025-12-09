Basket B, Virtus e Tema, il mercato argomento da dopo derby

A quattro giornate dalla fine dell’andata, sembra più che mai arrivato il momento delle riflessioni per le nostre quattro formazioni del torneo cadetto. Fra voci che si rincorrono, operazioni andate in porto e dichiarazioni “da decifrare” di qualche coach, ecco che il mercato torna a essere l’argomento principale almeno per Virtus Imola, Faenza e Andrea Costa. Più ferme, sempre sulla carta, sembrano le acque in casa OraSì, anche se non è un mistero di come da tempo la dirigenza giallorossa si stia guardando attorno alla ricerca di un 4/3 d’esperienza per rinforzare il settore lunghi.
L’Up è già passata alla fase operativa, firmando per due mesi il 4 Abati Tourè; la Virtus, dopo l’ottimo acquisto di Giorgi (13.5 punti, 5.2 rimbalzi e 29’ di media nelle 4 uscite giallonere), potrebbe annunciare a giorni il sostituto di Kucan e poi c’è Faenza. Le dichiarazioni infuocate di coach Pansa nel dopo-derby fanno pensare che qualcosa, ai Raggi, possa accadere molto a breve.