Basket B, vincono i Blacks, perdono le imolesi

In attesa del posticipo di domani sera dell’OraSì contro Cassino, arriva una sola vittoria nel mercoledì di B Nazionale per la Romagna. E’ quella dei Blacks Faenza che con ben sei uomini in doppia cifra batte 105-96 Ragusa e resta a punteggio pieno dopo due giornate. Sconfitta beffarda per l’Up Imola che lotta ad armi pari sul campo della Moncada Agrigento perdendo 70-69, accarezzando solamente il sorpasso nel finale. La Neupharma Imola comanda per 25 minuti sul parquet di Mestre ma nella ripresa segna appena 21 punti e i veneti dilagano fino all’85-64.