Basket B: Up contro Blacks, un derby diventato territorio neroverde

Una striscia vincente giustificata in parte da budget e ambizioni superiori, ma anche da colpi di classe come quello di Vico nella scorsa stagione (tripla del pareggio a ribaltare il -7 faentino negli ultimi 90”) o clamorosi suicidi biancorossi (vedi nella stessa sfida l’espulsione causa due tecnici ravvicinati di Aukstikalnis).

Sarà questa l’ultima vittoria biancorossa negli ultimi tre anni mezzo contro i manfredi che, da quella domenica, hanno infilato sei successi consecutivi (quattro al Pala Cattani e due in trasferta) sull’Andrea Costa, fra l’altro non perdendo più al Ruggi (nel conto pure il 3/3 contro la Virtus Imola).

Cinque dicembre 2021. L’Andrea Costa di Federico Grandi mette sotto 71-64 i Raggisolaris Faenza guidati da coach Alberto Serra (esonerato nove giorni dopo) con 12 punti di Emanuele Trapani (adesso all’Herons Montecatini nel girone B) e 11 di Tommaso Carnovali (ora al Cmo Ozzano di C), a vanificare i 13 di Vico e gli 11 di Poggi (entrambi ancora in neroverde).

Domenica, al momento della palla a due (ore 18, arbitri Di Luzio di Milano e Spinello di Varese), saranno quindi 1.217 i giorni senza vittorie dell’Andrea Costa su Faenza, in un bilancio che alla luce del 2-0 biancorosso nel 2020-2021, recita un netto 6-3 a favore dei Raggisolaris. La serie neroverde si è aperta il 3 aprile 2022, quando i Raggisolaris con Gigi Garelli in panchina battono una fiera Andrea Costa 67-60 al Pala Cattani (8 punti e 23 rimbalzi di Aromando, 15 e 14 di Poggi), mettendo il mattone fondamentale per la qualificazione ai play-off.

Nel campionato successivo (2022-2023), Faenza la spunta ancora tra le mura amiche (80-77 dopo i supplementari), grazie ai 13 punti a testa per Pastore e Aromando (+12 rimbalzi), mentre ai biancorossi di Grandi non bastò una delle poche prestazioni all’altezza di Luca Montanari (15 punti). Al ritorno, il 5 marzo, i Raggisolaris espugnarono il Ruggi per 62-67, con Vico a 15 e Aromando a 12, in un derby contrassegnato dagli errori.

Arriviamo così al torneo 2023-2024 e il 23 dicembre Faenza (Alessandro Lotesoriere in panchina) blinda il proprio parquet, con un sofferto 73-70 ai danni dell’Andrea Costa guidata da coach Emanuele Di Paolantonio (espulso nel finale), sulle ali di Aromando (16 punti e 15 rimbalzi) e del solito Vico (15), con Drocker e Crespi inutilmente a quota 15.

Del ritorno, giocato il 14 aprile 2024, abbiamo già detto quasi tutto: l’Andrea Costa, a un passo dai play-off con i due punti, buttò via la partita (80-73 a 1’30” dal gong), cedendo 92-96 ai supplementari (25 di Corcelli, 24 di Drocker) e scatenando la festa dei tantissimi faentini al seguito e di un Garelli capace ancora una volta di ribaltare (in bene) la stagione manfreda (decisivi i 24 di Vico).

Resta solo il ricordo più vicino nel tempo, ovvero l’82-65 dell’andata (giocata il 27 novembre), in un match segnato a fuoco dai 19 di Cavallero, dai 17 di Poletti e anche dall’espulsione di Matteo Angori (allora ancora sulla panchina biancorossa).