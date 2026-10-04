Basket B, una vittoria in stile Andrea Costa. Sotto per 36’ poi piazza la zampata

andrea costa 61 san vendemiano 59 ANDREA COSTA: Chessari 14 (2/4, 2/6), Roli ne, Saladini 2 (1/5, 0/5), Gasparin 9 (0/1, 2/3), Anaekwe 6 (3/7), Cipolla (0/4), Preti 18 (3/6, 3/6), Raucci 10 (3/4, 1/4), Wiltshire 2 (1/2, 0/2), Kouassi (0/2), Angarica ne, Noferini ne. All.: Dalmonte. RUCKER SAN VENDEMIANO: Brekic 4 (0/4, 0/3), Da Campo 2 (1/1, 0/3), Kekovic 4 (1/1 da tre), Zanette ne, Onojaife 10 (3/7), Morici 11 (1/3, 1/5), Marangoni 10 (2/3, 2/4), Magro 6 (2/4), Barattini 10 (1/2, 2/6), Abega (0/2, 0/2), Chapelli 2 (0/1, 0/1), Breda ne. All.: Campanella. ARBITRI: Alessi, Foschini e Forconi. PARZIALI: 12-19, 30-31, 45-51. TIRI LIBERI: Imola 11/23, Rucker 21/31. TIRI DA DUE: Imola 13/35, Rucker 10/27. TIRI DA TRE: Imola 8/26, Rucker 6/25. NOTE: antisportivo a Cipolla al 5’21” (6-10), a Onojaife al 15’29” (20-25), tecnico a Dalmonte al 23’08” (32-41). Spettatori 800 circa. Usciti per 5 falli Wiltshire, Saladini. San Vendemiano avanti 36’ su 40’ ma alla fine perde, perché l’Andrea Costa sfodera un muro difensivo forzando gli avversari al 30% dal campo e mettendo la testa avanti quando conta, nel finale con Raucci, Chessari e Preti decisivi.

Imola non fa gol

Rispetto ad Agrigento, Dalmonte butta subito dentro il recuperato Saladini e Cipolla, con Preti incollato all’altro imolese Marangoni e Anaekwe a duellare con Onojaife. Imola soffre tanto davanti (4 punti in 5’) e ci vogliono due gol filati di Preti per dare la scossa (11-12 al 7’): tra falli (2 Anaekwe) e stanchezza (Preti), Dalmonte deve cambiarne 4 su 5 e i padroni di casa perdono nuovamente ritmo. L’1/7 biancorosso dall’arco al 10’ spiega bene il -7 sul tabellone, Dalmonte prova a sparigliare con Raucci da 3, ma la mira non si raddrizza neanche dalla lunetta (2/8 nel 2° quarto) e l’inerzia è veneta. Anaekwe, Wiltshire e Kouassi a tre falli sono un bel problema per Imola, in sofferenza pure a rimbalzo difensivo, così il -1 all’intervallo può essere accettato con il sorriso.

Remuntada biancorossa