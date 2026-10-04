Basket B, una vittoria in stile Andrea Costa. Sotto per 36’ poi piazza la zampata

Basket
In alto una conclusione di Jacopo Preti marcato da Morici
In alto una conclusione di Jacopo Preti marcato da Morici

andrea costa 61

san vendemiano 59

ANDREA COSTA: Chessari 14 (2/4, 2/6), Roli ne, Saladini 2 (1/5, 0/5), Gasparin 9 (0/1, 2/3), Anaekwe 6 (3/7), Cipolla (0/4), Preti 18 (3/6, 3/6), Raucci 10 (3/4, 1/4), Wiltshire 2 (1/2, 0/2), Kouassi (0/2), Angarica ne, Noferini ne. All.: Dalmonte.

RUCKER SAN VENDEMIANO: Brekic 4 (0/4, 0/3), Da Campo 2 (1/1, 0/3), Kekovic 4 (1/1 da tre), Zanette ne, Onojaife 10 (3/7), Morici 11 (1/3, 1/5), Marangoni 10 (2/3, 2/4), Magro 6 (2/4), Barattini 10 (1/2, 2/6), Abega (0/2, 0/2), Chapelli 2 (0/1, 0/1), Breda ne. All.: Campanella.

ARBITRI: Alessi, Foschini e Forconi.

PARZIALI: 12-19, 30-31, 45-51.

TIRI LIBERI: Imola 11/23, Rucker 21/31.

TIRI DA DUE: Imola 13/35, Rucker 10/27.

TIRI DA TRE: Imola 8/26, Rucker 6/25.

NOTE: antisportivo a Cipolla al 5’21” (6-10), a Onojaife al 15’29” (20-25), tecnico a Dalmonte al 23’08” (32-41). Spettatori 800 circa. Usciti per 5 falli Wiltshire, Saladini.

San Vendemiano avanti 36’ su 40’ ma alla fine perde, perché l’Andrea Costa sfodera un muro difensivo forzando gli avversari al 30% dal campo e mettendo la testa avanti quando conta, nel finale con Raucci, Chessari e Preti decisivi.

Imola non fa gol

Rispetto ad Agrigento, Dalmonte butta subito dentro il recuperato Saladini e Cipolla, con Preti incollato all’altro imolese Marangoni e Anaekwe a duellare con Onojaife. Imola soffre tanto davanti (4 punti in 5’) e ci vogliono due gol filati di Preti per dare la scossa (11-12 al 7’): tra falli (2 Anaekwe) e stanchezza (Preti), Dalmonte deve cambiarne 4 su 5 e i padroni di casa perdono nuovamente ritmo. L’1/7 biancorosso dall’arco al 10’ spiega bene il -7 sul tabellone, Dalmonte prova a sparigliare con Raucci da 3, ma la mira non si raddrizza neanche dalla lunetta (2/8 nel 2° quarto) e l’inerzia è veneta. Anaekwe, Wiltshire e Kouassi a tre falli sono un bel problema per Imola, in sofferenza pure a rimbalzo difensivo, così il -1 all’intervallo può essere accettato con il sorriso.

Remuntada biancorossa

La Rucker apre la ripresa con uno 0-8 (4 di Onojaife) che fa malissimo, Saladini (in corto circuito) subito a 3° e 4° fallo, e il -13 al 25’ (32-45) mette tutto in discesa per chi viaggia. A peggiorare le cose ci pensa Wiltshire che si autoesclude con il più inutile dai falli (5), poi i romagnoli ci provano anche a stare li (40-48 al 28’), ma mancano ritmo, fluidità e fiducia. La solita difesa permette a Imola di continuare a sperare (47-53 al 33’): un 9-0 improvviso cambia tutto spedendo avanti l’Andrea Costa (54-53 al 35’), l’incredibile gol di Chessari vale il 60-59 a 46” dal gong e l’1/2 di Gasparin dalla lunetta avvicina i biancorossi al colpaccio (61-59 a -4”). Morici da metà campo non prende il ferro e parte la festa del Ruggi.

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