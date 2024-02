Basket B, tris romagnolo, stecca solo l’OraSì

Un mercoledì decisamente positivo per le romagnole di serie B. Il turno infrasettimanale promuove i Blacks e le due imolesi, perde invece l’OraSì ma al cospetto della capolista. Ravenna infatti cede 82-91 in una partita dove Ruvo di Puglia ha dominato fin dalla palla a due e al massimo la squadra giallorossa è riuscita a tornare a -5. Un grande terzo periodo consente alla Neupharma Imola di battere Fabriano che dopo Faenza cade anche al Ruggi (85-82). La Virtus manda cinque uomini in doppia cifra con un Barattini da 24 punti. Vittoria corale anche dell’altra imolese: l’Andrea Costa passa con autorità sul campo di Chieti (78-92) e torna al successo esterno dopo oltre due mesi. I biancorossi comandano quasi sempre e nel finale non tremano, anzi allungano, quando gli abruzzesi provano la rimonta. Tutto semplice per i Blacks che vincono a Ozzano 87-61 in una partita dove il +19 faentino all’intervallo suonava già come sentenza.