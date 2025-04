Basket B, Sabato vincente per OraSì Ravenna e Neupharma Imola, al tappeto i Blacks Faenza

L’OraSì Ravenna supera in volata la Ldr Power Salerno (86-84) e si issa al 12° posto nel Girone B di B Nazionale: a una giornata dalla fine, i giallorossi entrano quindi in zona play-in. I punti della vittoria li firma Flavio Gay a 2”7 dalla fine con un 2/2 dalla lunetta. Per conservare la posizione nei play-in, all’OraSì servirà vincere domenica 27 aprile in casa della Virtus Roma quarta della classe.

Nel Girone A, la Virtus Imola “imita” Ravenna e vincendo 67-61 lo scontro diretto con Lumezzane si porta al 12° posto. Partita equilibrata e tesa, che nel finale viene decisa da un canestro e due liberi di Santiago Vaulet. All’ultima giornata servirà un successo a Capo d’Orlando per mantenere a posizione nei play-in.

Cade invece Faenza, che cede in volata a Mestre (70-74) e dice addio al 6° posto nel Girone A.