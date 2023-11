Basket B, Ravenna vince il derby di Imola, a segno anche Andrea Costa e Blacks

Debutto vincente per coach Lotesoriere alla guida di Faenza. I Blacks regolano nettamente Chieti 72-56 al Pala Cattani con 22 punti e 11 rimbalzi per l’ex teatino Aromando e 15 punti per Petrucci. Bel colpo dell’Andrea Costa Imola, che espugna Lumezzane 73-89: per i biancorossi 19 punti di Aukstikalnis e 16 di Ranuzzi. Infine, il derby del Pala Ruggi di Imola premia l’OraSì Ravenna, che passa 66-77 sul campo della Virtus Imola. Per i giallorossi di Bernardi top scorer Paolin con 16 punti e 15 per Ferrari. In casa Virtus top scorer Balciunas con 15 punti e 13 per Aglio.