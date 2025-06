Basket B, prime voci sui gironi e Faenza “tifa” Mestre

Ricordato che l’attuale quadro delle aventi diritto al campionato 2025-2026 passerà dalle forche caudine dell’iscrizione (termine tassativo ai primi di luglio) e che non mancano le voci su club in forte difficoltà, va detto che in questo momento Faenza rischierebbe sul serio di raggiungere Ravenna nel girone Sud. Per evitarlo deve fare fortissimamente il tifo per il Mestre dell’ex Simone Aromando (e dell’ex Rimini, Mattia Ferrari in panchina), anche se il pronostico vede favoriti gli Herons (nel roster l’ex Imola Emanuele Trapani, gli ex Rimini Adrian Chiera e Marco Arrigoni, l’ex Forlì Nicola Natali e l’ex Faenza Giorgio Sgobba).

Perché? Semplice, al netto di promozioni e retrocessioni verso A2 e B Interregionale e della teorica possibilità della Fip di scombinare poi a luglio l’attuale divisione geografica Nord-Sud (qualche voce, sembra infondata, circola su un nuovo assetto Est-Ovest), al momento il girone A comprende 21 squadre e quello B 20. Quindi se Mestre vince lo spareggio e passa in A2 il conto resterà pari, ma se la promossa sarà l’Herons Montecatini, nel gruppo B resteranno in 19 e servirà un’aggiunta. Cartina geografica alla mano la più a Sud del gruppo A è Faenza che già l’anno scorso la scampò al fotofinish con Ravenna come unica dirottata nel B.