Una gioia e un dolore. I play-in di B Nazionale promuovono i Blacks, che domano alla distanza Casale Monferrato (82-66) e si regalano la grande sfida con Roseto nel primo turno play-off. Niente da fare invece per l’OraSì che per un tempo sogna il colpaccio per poi calare nella ripresa e lasciare strada a Jesi (71-60).