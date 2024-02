Basket B, OraSì, parla Paolin: «In casa non si può subire 90 punti»

Brucia molto in casa Orasì la quarta sconfitta consecutiva. Tocca a Francesco Paolin analizzare il momento no. «È stata una partita particolare fatta di episodi e faccio anche fatica a commentarla. Imola ha meritato dimostrando di valere la classifica, noi ci abbiamo messo del nostro, non si possono subire 90 punti in casa».

Chiuso il primo tempo a- 14, con un terzo quarto fantascientifico che ha ribaltato il punteggio, l’OraSì in avvio dell’ultimo quarto sembrava aver svoltato, invece è arrivata l’ennesima delusione di questo girone di ritorno. «E’ una questione di mancanza di energia che non riesco a spiegarmi he però spesso si ripresenta nelle partite in casa. A cosa sia dovuta rimane un mistero, ma non è certo una mancanza di motivazione perché tutti ci teniamo a questa maglia».

Il film già visto

«E’ vero, perché anche in questa occasione eravamo riusciti a recuperare e sorpassare l’Andrea Costa, poi è mancata la solidità soprattutto in difesa pr mantenere il vantaggio. Imola ha segnato triple importanti nel momento topico del derby, ma se non impariamo a stringere le maglie là dietro diventa un’impresa portare a casa il risultato perché gli avversari sono tutti forti».

A Paolin non lo consola il fatto che è stato il miglior marcatore dei suoi. «Il mio bottino non è servito alla vittoria, quindi sono doppiamente dispiaciuto perché l’ennesima sconfitta ci mette in grossa difficoltà. Il pensiero di dover giocare i play-out rappresenta per tutti noi un incubo, anche se ritengo che possiamo ancora ottenere la salvezza diretta a patto di non ripetere prestazioni come quelle contro Imola. Abbiamo sbagliato dieci tiri liberi e in una gara persa di 6 punti è un dato statistico decisivo. Oltre a tutti gli altri errori commessi che avremo modo di analizzare quando andremo a rivedere la partita».

L’ultima battuta la riserva al nuovo compagno Karlo Uljarevic. «Ha dato quello che poteva, dopo aver fatto appena un allenamento con noi, però si vede che ha un’ottima visione di gioco e sono sicuro ci potrà dare una grossa mano già dalla prossima gara a Taranto».