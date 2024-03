Basket B, OraSì, il trittico chiave comincia domenica

L’agevole vittoria a Taranto ha rilanciato le quotazioni in chiave salvezza dell’OraSì ora attesa dal trittico Imola, Ozzano e Padova. «La squadra aveva bisogno di una vittoria - sottolinea capitan Bedetti - indipendentemente da chi fosse l’avversario. Taranto vive un momento di difficoltà, ma noi dovevamo andare lì per fare una buona partita e prendere i due punti e quello abbiamo fatto. A livello di morale eravamo un po’ bloccati: quando perdi tante partite, pur giocandocele quasi con tutti, è sempre difficile risollevarsi mentalmente. Invece quando hai due punti più in classifica, il lunedì quando ti svegli stai un po’ meglio, sorridi un po’ di più e affronti la settimana di lavoro con uno spirito migliore».

La squadra ha preso un brodino ma ancora c’è molta strada da fare. «Abbiamo ancora sette partite importantissime, da giocare contro squadre più o meno di pari classifica o un paio di gradini più in alto. Si comincia contro la Virtus Imola: abbiamo vinto all’andata vero, ma da allora sono cambiate molte situazioni sia per loro che per noi».

La posta in palio è altissima e arriva un avversario che domenica a Lumezzane ha interrotto una lunga serie positiva. «E’ una squadra molto affiatata, i giocatori si conoscono da molto più tempo rispetto a noi e comunque è un derby dove alla fine la tattica, la tecnica e le parole hanno un peso relativo. Prevedo che sarà una partita nervosa e difficile in un momento importante della stagione per entrambe che daranno vita alla classica battaglia tra squadre che devono salvarsi».

Considerato che Imola ha 4 punti in più in classifica, guardando le inseguitrici al 13° posto che significa salvezza diretta, l’ala giallorossa fatica a inquadrare chi sia la più temibile nella volata finale «Non sono in grado di individuare un’avversaria più ostica delle altre perché vediamo continuamente risultati a sorpresa. Chi vince in modo clamoroso, poi magari sette giorni dopo perde contro pronostico e questo riguarda sia le prime della classe che le squadre più in basso. È un campionato bello e avvincente, certo ci piacerebbe essere un po’ più in alto per stare più tranquillo, ma siamo tutti sulla stessa barca e noi ci metteremo tutto quello che abbiamo per salvarci in regular season».