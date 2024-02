Basket B, OraSì e Andrea Costa rispettano il fattore campo

Bilancio a metà per le formazioni romagnole in serie B Nazionale. Vincono le squadre impegnate in casa, perdono le due in trasferta. L’OraSì interrompe il momento negativo battendo Chieti 91-72. Inizio in salita dei giallorossi poi un grande secondo tempo e ventello sfiorato. A segno anche l’Andrea Costa che piega 79-58 San Severo dominando dall’inizio alla fine. Impresa sfiorata per la Virtus Imola che cade sul campo della capolista Ruvo di Puglia 89-85, ma dopo un sofferto primo tempo e una grande rimonta, sbaglia il tiro del possibile sorpasso a cinque secondi dalla fine. Non trovano la continuità i Blacks battuto 74-68 a Lumezzane: per l’ennesima volta quest’anno, i Raggisolaris non riescono a vincere tre partite di fila.