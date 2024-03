Basket B, Neupharma a Jesi con l’animo tranquillo

Ultimo turno infrasettimanale del campionato di B Nazionale che la Neupharma Imola giocherà al PalaTriccoli di Jesi (ore 20.30, arbitri gli abruzzesi Giambuzzi e Valletta).

Il match arriva dopo la convincente prova contro Bisceglie. «La maggior tranquillità dei giocatori e la consapevolezza di quello che valgono - sottolinea Mauro Zappi - è stata riscontrata fin qui dalle loro parole sparse. Questo porta ad approcciare le partite con più convinzione e poi capita che siamo sopra di venti punti e possiamo far rifiatare tre titolari come Masciarelli, Chiappelli e Magagnoli. La cosa mi fa felice, soprattutto in un periodo con tanti incontri ravvicinati in cui vanno gestite le forze».

Ad attendere i gialloneri ci sarà Jesi, che sta vivendo un periodo d’onnipotenza cestistica. Se alla 15a giornata il record dei marchigiani era 8-7, ora la squadra di Ghizzinardi è salita fino alla terza posizione con 21 vittorie e 8 sconfitte, vincendo 13 degli ultimi 14 incontri con una striscia aperta di nove successi consecutivi. Sembra un impegno proibitivo per la Virtus che però scende a Jesi con una certa tranquillità.

«Giochiamo in casa del top team del campionato, che in questo momento esprime una pallacanestro ancora migliore rispetto a quella di Ruvo o Roseto. Viene da una fila interminabile di vittorie ma noi andiamo là col sorriso sulle labbra e la voglia di essere protagonisti in una partita del genere perché la mia Virtus ha dimostrato tanto e ha ottenuto il rispetto degli avversari. Jesi ora sembra un meccanismo quasi perfetto, ma giochiamo in modi totalmente diversi: loro ragionano molto di più, noi ci basiamo su corsa e transizione, lo dimostra il numero di possessi a partita (81 Jesi, 88 Imola, ndc). Non dobbiamo snaturarci per indirizzare il match sui nostri binari e rompergli i giochi, perché se li eseguono è un problema».