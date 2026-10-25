Basket B Nazionale, trasferte amare per Andrea Costa e OraSì

L’Andrea Costa cade per 78-76 sul campo del Vicenza, che lascia cosi quota zero. È il ferro a sputare beffardamente la conclusione dal cuore dell’area di Gasparin a 3” dalla fine sul 77-76, sancendo cosi la meritata vittoria dei veneti a lungo avanti anche in doppia cifra. Da segnalare l’infortunio, forse al piede, occorso a Witshire. Da segnalare i 15 punti di Angarica e i 14 di Anaekwe.

Brutta caduta per l’OraSì che perde 85-68 sul campo di Lucca e anche per i toscani si tratta della prima vittoria stagionale. Un match che si è subito messo male per i giallorossi (21-13 a fine primo quarto) che sono mai riusciti a tornare realmente in partita. E negli ultimi minuti i toscani hanno allungato fino a toccare anche il +20.