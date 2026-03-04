Basket B Nazionale, sconfitte Tema e Virtus

Nessuna sorpresa nel turno infrasettimanale per Tema Sinergie Faenza e Virtus Imola. Opposte a due delle big del girone, le romagnole hanno alzato bandiera bianca. I faentini sono stati sconfitti 66-86 dalla capolista Livorno che dopo due quarti alla pari, ha cominciato a bombardare il canestro neroverde (quindici triple a fine gara) dilagando nell’ultimo quarto. Anche la Virtus Imola deve arrendersi (80-94) alla omonima Virtus Roma. Molto buona la partenza dei gialloneri, poi i capitolini hanno cambiato marcia, ma solo nel finale hanno definitivamente piegato la resistenza degli uomini di Baldiraghi